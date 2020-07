Tariffe Tari, commissione avvia incontri: “Tempi certi su Pef e atti propedeutici”

Gela. L’assessore Danilo Giordano, la scorsa settimana, ha spiegato di non poter dare date certe per la presentazione del bilancio 2020. Le attività sono in corso e tra le voci che pesano di più, c’è quella legata ai rifiuti. La Tari per la copertura di un servizio ancora in proroga a Tekra deve essere definita, ad iniziare dalle tariffe. La commissione bilancio a Palazzo di Città sta tentando di mettere insieme dati che possano condurre a delinearle. E’ partito un giro di incontri che porterà i consiglieri a verificare l’intera situazione. “Vorremmo arrivare almeno alla definizione delle tariffe e del regolamento Tari – dice il presidente Valeria Caci – le tariffe vanno comunque approvate entro il 31 luglio, mentre il Piano economico finanziario, con le modifiche apportate alla disciplina, ha come scadenza ultima il 31 dicembre. Sono atti molto importanti e propedeutici al bilancio. Vorremmo avere una tempistica precisa, anche per evitare di arrivare a discutere il bilancio solo a dicembre. Il Pef lo avevamo chiesto già lo scorso febbraio, prima che iniziasse l’emergenza sanitaria”.