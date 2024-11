Tassa di soggiorno a Gela, la parola ai cittadini

Gela. Ha suscitato diverse critiche l’intenzione dell’amministrazione comunale di introdurre una tassa di soggiorno, l’imposta locale italiana a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive in luoghi classificati come località turistiche o città d’arte, come mossa per il risanamento del bilancio comunale attualmente in dissesto. Confcommercio si è espressa contro questa scelta. Sulla stessa linea diversi gruppi politici. Abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano. Il 90% si è detto contrario a questa novità mentre il 10% pensava fpsse una nuova imposta rivolta ai residenti gelesi.La tassa sarebbe destinata ai turisti con età maggiore a 10 anni per ciascuna notte del soggiorno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Le esenzioni tendono ad includere: I minori; Chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie; Il personale appartenente alle forze armate; Gli autisti di pullman; Gli accompagnatori turistici; Gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali; I soggetti con invalidità al 100%; Gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100%; I residenti.