“Tassa di soggiorno? Non è il momento”, Irti e Di Benedetto: “Su Borgo Valentina poca chiarezza”

Gela. L’opposizione alla giunta Di Stefano non cambia passo rispetto ai due punti che hanno tenuto banco, ieri sera, all’assise civica. “La tassa di soggiorno? Non è il momento – dice l’esponente Dc Armando Irti – nella nostra città prevale una situazione generale che non prevede veri servizi. Abbiamo una viabilità ai minimi, strade non all’altezza e i cantieri avviati creano non pochi disagi. Perché dovremmo far pagare chi arriva se non ci sono le condizioni?”. L’indipendente Antonella Di Benedetto non chiude a questa soluzione ma a sua volta precisa che “non è questo il tempo e le modalità vanno definite in maniera diversa”. I consiglieri che non si rivedono nell’amministrazione Di Stefano, proprio ieri, hanno portato in aula la vicenda di Borgo Valentina.