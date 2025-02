Tassa di soggiorno, regolamento in consiglio: all’ordine del giorno della capigruppo

Gela. La riunione della conferenza dei capigruppo consiliari è fissata per oggi pomeriggio, a Palazzo di Città. Il presidente del civico consesso Paola Giudice valuterà insieme ai consiglieri il giorno per indire la prossima seduta d’aula. Se ne riparlerà comunque dopo il 10 febbraio, data in calendario per la trattazione del monotematico sulle vicende della sanità cittadina. Tra i punti previsti nella seduta ordinaria, oggetto della conferenza dei capigruppo, c’è quello del regolamento per la tassa di soggiorno. È un provvedimento che l’amministrazione comunale porterà in consiglio dopo diverse polemiche maturate negli scorsi mesi quando venne ufficializzata la decisione di predisporre la tassa. Si tratta di una delle misure messe in campo nella fase di dissesto e in mancanza di un bilancio stabilmente riequilibrato.