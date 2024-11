“Tassa soggiorno è una follia”, Irti: “Prima bisogna assicurare servizi e accoglienza”

Gela. Non può sussistere una tassa di soggiorno senza il presupposto dei servizi e di un’offerta turistica che soddisfi i visitatori. Il capogruppo consiliare Dc Armando Irti, al pari di altri rappresentanti di opposizione, non si iscrive al partito della tanto discussa tassa che il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione, nelle secche del dissesto, intendono attivare. “La tassa è una follia, soprattutto se pensiamo che viene applicata anche al turismo interno e penalizza i viaggiatori che permangono nei luoghi di vacanza – spiega – oggi non è possibile far pagare questa tassa, sicuramente legittima. Prima, il turista deve trovare collegamenti veloci tra il punto di arrivo e le strutture ricettive. Bisogna pensare ai collegamenti e creare eventi e circuiti turistici che invogliano il turista, così da convincerlo a visitare la nostra città”.