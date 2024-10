Tav Trinacria campione d’Italia nello skeet, tiratori premiati in Comune

Gela. Ieri pomeriggio l’amministrazione comunale ha ricevuto gli atleti della Tav Trinacria di Gela, laureati campioni italiani nella specialità skeet. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore allo Sport Peppe Di Cristina si sono congratulati con i tiratori non solo per il recente successo ma per la costante affermazione ad alti livelli nel tiro a volo. La Tav Trinacria ha espresso il desiderio e l’ambizione di volere portare in città una tappa nazionale del campionato ma occorre avere un campo di tiro adeguato. Occhi puntati su Montelungo, dove già esiste uno storico poligono ma le cui condizioni vanno verificate con i settori competenti.