“Tavolo di confronto tra Regione e Comune sugli investimenti”, vertici Udc da Turano

“Relativamente al masterplan per il Mezzogiorno, si è riscontrato che tanti progetti sono stati presentati ma tanti altri mancano e così la Regione siciliana, per quei progetti mancanti anche della fase progettuale, ha deciso di riprogrammarli in modo da portarli a compimento – aggiunge Incardona – per una questione di garbo istituzionale, l’assessore ha atteso la formazione della nuova amministrazione comunale e l’insediamento del nuovo consiglio, dato che Gela è uscita da un commissariamento. Ragione per cui mi ha dato mandato, quale figura istituzionale, così come alla segreteria provinciale, di farci portavoce con l’amministrazione affinché si crei un tavolo di confronto tra assessorato regionale, amministrazione e consiglio comunale al fine di pianificare le risorse e capire se gli investimenti possano essere realizzati in tempi ragionevolmente brevi o se addirittura manchi la progettazione, così da poter iniziare a dare risposte e soluzioni alla intera comunità gelese. Gela non può lasciarsi alle spalle importanti possibilità di crescita e l’Udc porterà sul tavolo dell’amministrazione qualsiasi proposta che serva al rilancio della città”.