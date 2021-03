“Tavolo tecnico-politico su Recovery”, Scichilone: “Per Udc fondamentale Gate portuale”

Gela. Domani, dopo lo spostamento dovuto alle vicende del governo nazionale, in consiglio comunale arriva il confronto sul Recovery plan, chiesto da forze civiche, vicine al sindaco Lucio Greco. In maggioranza, il gruppo locale dell’Udc ha predisposto una serie di richieste, a partire da un tavolo “tecnico-politico”, che possa organizzare strategie e interventi, anche se le decisioni sul Recovery sono comunque del tutto devolute alle scelte del governo nazionale. “A questo tavolo tecnico-politico dovrebbe affiancarsi una concertazione pubblica con tutte le categorie produttive, le associazioni, i sindacati, in generale con tutti i cittadini. Insomma, una richiesta per tutti i gelesi di partecipare con le proprie idee all’elaborazione di progetti significativi per lo sviluppo socio-economico, una condivisione rapida con la città per una visione a trecentosessanta gradi”, dice il coordinatore provinciale Udc Silvio Scichilone, che si è confrontato con il capogruppo Salvatore Incardona, con l’assessore Danilo Giordano e con altri esponenti locali.