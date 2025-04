Tcr European Endurance, l’esordiente Emilio Damante al Mugello conquista il podio su Audi Rs3

Il dentista volante, Emilio Damante, al Mugello ha fatto tesoro dell’esperienza maturata lo scorso anno nel Tcr Italy Dsg alla guida di una Cupra, riuscendo a garantire una costante crescita prestazionale per la sua prima gara endurance. “Qualche piccolo errore d’inesperienza nella prima parte ci è servito per continuare a migliorare – ha aggiunto Emilio Damante –, e nello Stage 2 tutto è filato via liscio senza alcun intoppo. Io e il mio compagno di squadra abbiamo fatto un gran bel lavoro, riuscendo a chiudere al secondo posto di classe DSG e soprattutto recuperando terreno nella seconda parte di gara rispetto a chi ci ha preceduto”.

“E’ arrivato sotto la bandiera a scacchi – aggiunge il team Tuder Motorsport – Un risultato, per certi versi, inaspettato che pone le basi per un promettente prosieguo del campionato in una stagione che andrà in scena in tre differenti paesi europei”. Il circus del Tcr European Endurance si sposterà in Repubblica Ceca sul Slovaki Ring (7/8 giugno) prima del Pannonia Ring (12-13 Luglio), Vallelunga e Misano (dopo la pausa estiva).