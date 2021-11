Techedge accelera su crescita sostenibile e trasformazione digitale

MILANO (ITALPRESS) – Il CdA di Techedge ha approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo. I ricavi netti consolidati nel primo semestre sono risultati pari a 108,8 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto ai dati del 30 giugno 2020. Rispetto al riferimento pre-Covid del primo semestre 2019 (96,1 milioni di Euro) la crescita è in doppia cifra e pari al 13,2%. L’Ebitda consolidato è di 14,1 milioni di euro, in aumento del 14% rispetto al giugno scorso corrisponde ad un margine pari al 13,0% rispetto al 12,2% dello scorso anno. Questi indicatori evidenziano la crescita di Techedge nel settore, determinata da un posizionamento sempre più netto nella fornitura di soluzioni per l’evoluzione dei processi di business in chiave sostenibile e consulenza per la trasformazione digitale.Anche i dati relativi alla gestione finanziaria e complessiva sono positivi ed in miglioramento rispetto all’anno precedente. Il risultato netto consolidato è di 8 milioni di euro, in miglioramento del 39% rispetto ai 5.6 milioni del 30 giugno scorso, mentre la posizione finanziaria netta del Gruppo si attesta sui 21 milioni, in positivo e in ulteriore miglioramento rispetto ai 17.9 milioni del 31 dicembre 2020.”Nel primo semestre del 2021 abbiamo accelerato un percorso di crescita che proietta il Gruppo Techedge in una nuova dimensione come protagonista nella trasformazione dei modelli di business secondo principi circolari e sostenibili, nei contesti in cui operano i nostri clienti e partner su scala globale – commenta anche a nome dell’intero Consiglio Domenico Restuccia, presidente esecutivo e amministratore delegato (nella foto) -. Grazie alla combinazione delle nostre capacità di System Integration, Advisory e sviluppo di Soluzioni Software, Edge e Cloud Native, abbiamo l’ambizione di aiutare i nostri clienti sia a migliorare i propri processi, che a stimolare l’innovazione e l’adozione di nuovi modelli di business e attraverso la creazione di nuovi prodotti e servizi sempre più ibridi e connessi”.Vincenzo Giannelli, consigliere delegato e direttore generale del Gruppo, sottolinea che “i risultati del primo semestre rappresentano una base solida che ci rende confidenti di poter raggiungere nell’immediato gli obiettivi di crescita a doppia cifra della top line, di miglioramento dei margini e di generazione di cassa e di valore, che sono essenziali per sostenere lo sviluppo strategico del Gruppo nel lungo termine. In termini qualitativi la crescita è distribuita in modo equilibrato sulle geografie, sulle aree di competenza, sui settori industriali con una componente esponenziale che riguarda progetti di innovazione e cambiamento in cui le tecnologie digitali rappresentano un elemento fondamentale”. “La sfida principale in questo momento – conclude Giannelli – è quella di aggregare al nostro Gruppo su scala globale, un numero crescente ed adeguato di collaboratori motivati a condividere questo percorso di lavoro e di crescita con i nostri clienti”.(ITALPRESS).