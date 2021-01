Tecnologia ed alimentazione, lo “Sturzo” guarda al futuro

Mille piantine, fornite dall’azienda forestale, saranno piantate all’esterno dell’Istituto, al fine di realizzare un polmone verde per la città. La cucina sarà invece esaltata attraverso piantine autoctone. Inoltre, la dirigente ha accolto come una sfida l’opportunità di sviluppare il programma di cucina mediterranea nel mondo e di cucina a km 0. L’Alberghiero e il Commerciale sono due istituti scolastici da considerare come l’uno il completamento dell’altro, in quanto forniscono le competenze necessarie per sviluppare un valido servizio turistico ed economico per il territorio. “Essere a conoscenza delle basi marketing, dell’economia e della grafica pubblicitaria – evidenzia la dirigente dello Sturzo, Rita Cardamone – è davvero fondamentale soprattutto per coloro i quali mirano ad avviare una propria impresa”. Il ruolo della scuola è indispensabile per scongiurare l’incrementare dello spopolamento delle eccellenze e come sostenuto dalla dirigente scolastica, è fondamentale diffondere i concetti di innovazione e differenziazione, così da favorire un arricchimento delle proprie conoscenze per poi spenderle nel proprio territorio.