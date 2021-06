“Tekra reintegri operaio”, giudice accoglie ricorso: “Va assunto a tempo indeterminato”

Gela. Lavorò per Tekra, nella raccolta rifiuti in città, per circa un anno, con un contratto a scadenza e poi con vari “rinnovi”, prima dell’interruzione del rapporto. Un operaio locale dovrà essere reintegrato, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E’ stato stabilito dal giudice del tribunale Maria Rosaria Carlà. In sostanza, il lavoratore ritorna tra i ranghi di Tekra, ma questa volta con un rapporto di lavoro non più ad intermittenza, ma appunto a tempo indeterminato. E’ stato accolto il ricorso avanzato dal legale dell’operaio, l’avvocato Francesco Castellana. Nella sentenza rilasciata dal giudice, si cita parecchia giurisprudenza favorevole alla tesi del legale. Il lavoratore, a differenza di altri colleghi, non potè aderire alla transazione, che poi portò diversi operai a tempo determinato ad ottenere un ulteriore rapporto di sei mesi, definitivamente scaduto. Partì una lunga protesta, che in realtà prosegue ancora oggi. Il lavoratore, attraverso il suo legale, ha scelto di rivolgersi al giudice civile, che oltre a riconoscergli il reintegro, ha anche previsto un’indennità, omnicomprensiva, di quasi seimila euro.