Telelettura dei contatori idrici, attività in corso anche per l’installazione in città

Gela. Proseguono le operazioni di posa in opera dei moduli radio sui contatori per la telelettura dei consumi idrici. Le squadre di Fcc Aqualia S.A. hanno già completato il interventi nei Comuni di Bompensiere, Villalba e Mon tedoro mentre analoghe operazioni, al momento, sono in fase avanzata anche nei Comuni di Gela e Vallelunga. Da lunedì prossimo, 26 settembre, prenderanno il via gli interventi anche a Riesi: 4.600 le utenze interessate. La collocazione di questi moduli radio consentirà di effettuare letture quotidiane sia dei contatori idrici in uscita dai serbatoi comunali, sia di tutti i contatori idrici delle utenze con ricadute molto positive sul servizio reso agli utenti del territorio della provincia di Caltanissetta. Infatti, tra le varie opportunità che consentirà l’installazione di questi nuovi strumenti, ci sarà pure la possibile individuazione tempestiva di consumi anomali causati da perdite interne all’impianto privato oltre alla emissione di fatture periodiche aderenti al consumo reale.