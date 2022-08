Tende, falò e bivacchi, nelle spiagge ferragostane violata l’ordinanza del sindaco

Gela. Come era facilmente ipotizzabile non c’è ordinanza che tenga e così tra ieri sera e questa mattina, su gran parte del litorale, sono spuntate centinaia di tende, con annessi falò. Il grosso si concentra nella zona delle frazioni balneari di Manfria e Roccazzelle. Il sindaco Lucio Greco ha firmato un provvedimento che vieta bivacchi, accampamenti improvvisati, fuochi e presenza di alcolici in bottiglie di vetro. Invece, si è verificato tutto il contrario e i controlli non possono coprire l’intero litorale.