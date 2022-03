Tennis e solidarietà all’Eni group, torneo a Gagliano-Romano: fondi per l’Airc

Diversi appassionati tennisti, pur non potendo partecipare al torneo, hanno contribuito alla raccolta fondi organizzata dalla Fidapa per l’Airc. Tutti hanno ricevuto un uovo della Ricerca. La simbolica premiazione, avvenuta alla fine della manifestazione, ha permesso di consegnare targhe ricordo agli otto finalisti e medaglie a tutti i partecipanti non finalisti. Il comitato organizzatore ha ringraziato le giocatrici e i giocatori per la correttezza sportiva tenuta durante le partite e in tutte le fasi del torneo. Forte ringraziamento è stato espresso per lo staff tecnico del circolo tennis dell’Eni Group club Gela e per i componenti della sezione, che con impegno hanno curato e seguito tutte le fasi.