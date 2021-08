Tensione Confcommercio, “gruppo Ascom ha autonomia, eletto in maniera democratica”

“La Confommercio di Enna-Piazza Armerina, dopo lo scioglimento della Confcommercio di Caltanissetta, avvenuto a gennaio 2021, a maggio 2021 ha autodeliberato il cambio del nome in Enna–Caltanissetta, ma sia i componenti di Caltanissetta che parte di Enna hanno presentato ricorso, chiedendone la sospensione e la ricostituzione di Caltanissetta, ricorso attualmente pendente a Roma”, aggiunge Trainito. Gli aderenti a Confcommercio-Ascom confermano la loro autonomia, come ribadito sia dal presidente Trainito che dal vice Rocco D’Arma. “Purtroppo, per qualcuno, l’unico modo per diventare presidenti della Confcommercio Ascom Gela, è quello democratico – conclude Trainito – prima, bisogna prima associarsi, poi si può essere eletti”.