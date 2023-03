Tensione Ghelas, lavoratori in assemblea: “Stato di agitazione e tavolo in prefettura”

Gela. L’amministratore Ghelas Pietro Inferrera, come abbiamo riportato, giudica “altamente critica” l’attuale situazione affrontata nella gestione aziendale. Palazzo di Città non sta coprendo i crediti vantatati dalla municipalizzata e l’insoluto si attesta a quasi ottocentomila euro. Inferrera ha spiegato che non ci sono le condizioni per il pagamento degli stipendi. I sindacati hanno appena comunicato lo stato di agitazione. Mercoledì è fissata un’assemblea, che si terrà in piazza San Francesco, per discutere proprio degli stipendi e dell’imminente scadenza della proroga.