Tensione in ospedale, imputato assolto: era accusato di aver aggredito l’ex suocera

Gela. Rapporti diventati molto tesi dopo la separazione e una presunta aggressione ai danni dell’ex suocera, hanno portato a processo un uomo. Era accusato di aver colpito la donna, mentre si trovavano in ospedale. Fatti segnalati dalla famiglia dell’ex moglie ma che in giudizio non hanno trovato riscontro. Ieri, il giudice Eva Nicastro ha disposto l’assoluzione. La difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Giovanna Cassarà, anche attraverso il racconto dei testimoni, reso in aula, ha provato che in realtà sarebbe stato l’ex marito ad essere preso di mira, quando si recò al “Vittorio Emanuele”, per far visita alla figlia, ricoverata nel nosocomio. La sua presenza non sarebbe stata gradita. Una versione che alla fine ha convinto il magistrato. Il pm Gesualda Perspicace ha concluso chiedendone la condanna. Stesse indicazioni poste dal legale di parte civile, l’avvocato Liborio Sciagura, che si è costituito nell’interesse della donna che dichiarò di essere stata aggredita.