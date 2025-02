Tensione Unione Comuni, Giorrannello: “Irti ha preso un abbaglio, dove sono i progetti dell’opposizione?”

Gela. “Inutile creare un caso che non esiste. Non ho mai rivendicato meriti personali rispetto ai progetti dell’Unione dei Comuni”. Il consigliere comunale di “Una Buona Idea” Massimiliano Giorrannello prende le distanze dalla disamina critica del cuffariano Irti, che lo ha accusato di essere alla ricerca di “protagonismo”. “Forse, ha preso un abbaglio, a causa magari di qualcuno che fa da suggeritore e male – precisa il consigliere – abbiamo fissato una riunione informale per i progetti dell’Unione dei Comuni da presentare alla Regione e lui doveva informare l’opposizione. Invece, si è presentato solo insieme a un ex consigliere comunale del suo partito. So che Irti è un consigliere pragmatico e aperto al dialogo”.