Tensioni sui dirigenti, all’urbanistica Greco nomina Tuccio come “supplente”

Gela. Nelle ultime settimane, oltre a dover far fronte agli incastri politici della sua maggioranza, il sindaco Lucio Greco ha dovuto mettere mano anche al capitolo dirigenti. Se le dimissioni presentate dall’architetto Antonino Collura sono state ritirate, a seguito di un confronto con lo stesso sindaco, a quanto pare rivelatosi chiarificatore; la situazione sembra più complessa per quanto riguarda l’altro dirigente dimissionario, l’ingegnere Grazia Cosentino. Attualmente, tra gli incarichi, ricopre quello nel settore urbanistica e territorio, forse uno dei più delicati nella macchina burocratica del municipio. Vista la situazione che si è venuta a creare, con forti attriti tra l’ingegnere e il sindaco, è stato firmato un nuovo provvedimento. Lo stesso Greco ha rilasciato una determina, con la quale affida l’incarico di dirigente supplente, nel settore urbanistica e territorio, all’architetto Emanuele Tuccio, che in questa fase già si occupa del settore sviluppo economico e dello sportello Suap. In base all’atto di nomina, Tuccio potrà intervenire “nei casi di assenza o impedimento temporaneo del dirigente del settore urbanistica e territorio”, svolgendo tutte le funzioni previste. Negli scorsi mesi, c’era già stata una revisione degli incarichi dirigenziali, anche per i “supplenti”.