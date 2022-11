Tenta di aggredire un poliziotto, arresto convalidato: ha l’obbligo di presentazione

Gela. Toni accesi e poi il tentativo di colpire un agente di polizia, nel corso di un controllo. Ad inizio settimana, un disoccupato, fermato dopo quanto accaduto, si è presentato davanti al giudice per l’udienza con rito direttissimo. Gli è stato imposto l’obbligo di presentazione. L’arresto, come chiesto dalla procura, è stato convalidato. È accusato di aver inveito contro i poliziotti, con il tentativo di aggressione. È difeso dal legale Giovanni Cannizzaro. In queste ore, sui canali social, è stato diffuso un video della vicenda. I fatti si sono verificati in via Venezia, nel corso di controlli.