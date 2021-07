Tenta di rubare il registratore di cassa di un’attività, un arresto: avrà obbligo firma

Gela. Avrà l’obbligo di presentazione, così come deciso dal giudice, davanti al quale si è presentato questa mattina. Un giovane, Angelo Giacchi, negli scorsi giorni, è stato arrestato. Ha tentato di portare via il registratore di cassa di un’attività commerciale, in via Venezia. Pare sia entrato nel locale e dopo aver effettuato diverse ordinazioni, forse solo per distrarre uno dei titolari, ha cercato di fuggire, con l’intero registratore di cassa.