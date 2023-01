Tentata rapina ad un supermercato, giovane assolto: procura ha impugnato la decisione

Una condanna invece è stata emessa nei confronti di un altro giovane, il cittadino egiziano Said Chaban Tamraz, che in fase di indagine indicò Frazzitta come suo complice. La difesa invece ha escluso che ci sia mai stata un’effettiva identificazione. Non sarebbero emersi elementi certi per ritenere che il ventitreenne si trovasse nel luogo dei fatti. La procura chiese la condanna, che invece il gup non ha accolto. Frazzitta, che da poco ha ottenuto i domiciliari per le contestazioni del blitz “Ultima fermata”, dovrà difendersi in appello nuovamente dall’accusa di aver preso parte al tentativo di rapina.