Tentata rapina in un supermercato, erano armati: Frazzitta respinge accuse

Gela. Ha negato ogni responsabilità. Il ventunenne Piero Francesco Frazzitta, già detenuto per una lunga serie di furti, “spaccate” e rapine, ha spiegato di non aver preso parte al tentato colpo al supermercato “Paghi poco”, in via Venezia. Il suo nome l’ha fatto un altro giovane, arrestato poche settimane fa dai carabinieri, il ventiduenne egiziano Said Chaban Tamraz. Il nordafricano, accusato a sua volta di una tentata rapina ai danni di una donna, avrebbe spiegato agli investigatori di aver agito anche all’interno del market, spalleggiato da Frazzitta. Il gelese, difeso dall’avvocato Davide Limoncello, davanti al gip ha negato di conoscerlo.