Tentata rapina, nuovo provvedimento per Frazzitta: già arrestato per le “spaccate”

Gela. In pochi mesi, è stato destinatario di due provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Il ventunenne Piero Francesco Frazzitta è ritenuto responsabile di diversi furti e “spaccate”. Avrebbe agito quasi sempre con le stesse modalità e non solo a danno di attività commerciali. Gli vengono contestati furti di vario tipo. In entrambi i casi, dopo le indagini dei poliziotti del commissariato, i pm della procura hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Nelle scorse ore, al giovane, già detenuto, è stata notificata un’altra ordinanza di custodia cautelare. Gli viene contestata una tentata rapina e secondo gli investigatori sarebbe stato lui ad agire.