Tentato omicidio, colpi di pistola verso un’abitazione: ventenne rimane in carcere

Gela. Il dibattimento nei suoi confronti è stato aperto a fine aprile. Il ventenne Kevin Canotto è accusato di tentato omicidio, dopo aver sparato in direzione di un’abitazione di contrada Zai. Rimane in carcere. L’istanza per una misura diversa dalla detenzione non è stata accolta dai giudici del collegio penale. Secondo gli inquirenti, ha rischiato di colpire una ragazza che si trovava sul posto. Gli spari vennero esplosi anche contro due cani. Il ventenne risponde inoltre del porto abusivo dell’arma. In aula, davanti al collegio penale del tribunale, in apertura, ha rilasciato dichiarazioni spontanee, escludendo l’intenzione di voler uccidere. Secondo la versione resa, avrebbe raggiunto quell’abitazione nel tentativo di riallacciare la relazione con l’ex fidanzata, che intanto lo aveva denunciato anche per stalking.