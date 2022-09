Tentato omicidio “Gb oil”, Di Giacomo in appello: otto anni in primo grado

In primo grado, al termine del giudizio abbreviato, la condanna, per le lesioni e la resistenza a pubblico ufficiale, è stata pronunciata anche per i licatesi Michele Cavaleri (tre anni di reclusione) e Salvatore Incorvaia (un anno di detenzione), entrambi difesi dal legale Giuseppe Vinciguerra. Nei confronti di Di Giacomo la richiesta della procura era di dieci anni. La difesa ha sostenuto che non si trattò di tentato omicidio. L’imputato non avrebbe sparato per uccidere ma solo per spaventare i rivali, che avevano offeso la sorella e il gruppo di amici che era nel bar. Il gup ha comunque escluso la premeditazione. Di Giacomo è stato condannato anche per il possesso dell’arma clandestina.