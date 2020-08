Tentato omicidio in centro storico, aggredito rivale: due coinvolti a processo

Gela. Sono accusati di aver fatto da palo, mentre padre e figlio aggredivano un rivale, che riportò anche lesioni al cranio. Per Roberto Asmetto e Salvatore Vella il processo, davanti al collegio penale del tribunale, si aprirà a novembre. Sono stati rinviati a giudizio lo scorso maggio, con l’accusa di concorso in tentato omicidio. Gli autori materiali, Simone Rinella e il padre Giuseppe Rinella, sono stati condannati dal gup del tribunale, rispettivamente a sette e nove anni di reclusione. Sarebbero stati loro, secondo le accuse, ad attirare in un vicolo del centro storico il rivale e a colpirlo ripetutamente. Difesi dagli avvocati Cristina Alfieri e Ivan Bellanti, hanno sempre spiegato di essersi solo difesi. Asmetto e Vella, che non hanno scelto il rito abbreviato, secondo le contestazioni avrebbero coperto le spalle ai due presunti complici. Il loro difensore, l’avvocato Giuseppe Smecca, ha respinto la ricostruzione avanzata dai pm della procura e scelto di non accedere a riti alternativi. Intende provare l’estraneità ai fatti degli imputati, nel corso del dibattimento. Il ferito si è costituito parte civile, a seguito di quanto subito.