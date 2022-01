Tentato omicidio in centro storico, vittima aggressione parla in aula: due a processo

Gela. Ha confermato di essere stato aggredito, tra i vicoli del centro storico. Padre e figlio lo avrebbero colpito alla testa, utilizzando anche un martello da fabbro. Il ferito, che ha parlato questa mattina davanti al collegio penale del tribunale, ha ripercorso quei momenti. I due aggressori, sia in primo che in secondo grado, sono stati condannati per tentato omicidio. Padre e figlio, Giuseppe Rinella e Simone Rinella, si sono rivolti alla Cassazione. In dibattimento, invece, ci sono i due presunti complici, che avrebbero fatto da palo. La vittima dell’aggressione ha ribadito che quella sera, insieme ai Rinella, c’erano Roberto Asmetto e Carmelo Vella, in giudizio per rispondere di concorso in tentato omicidio. Durante l’esame, la vittima dell’aggressione ha risposto alle domande del pm, a quelle del difensore degli imputati (l’avvocato Giuseppe Smecca) e del suo legale di parte civile (l’avvocato Filippo Lo Faro). Per la difesa degli accusati, sarebbero emerse contraddizioni tra la versione resa in aula dall’aggredito e quella che fu riferita ai carabinieri, che riuscirono a ricostruire i fatti.