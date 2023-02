Tentato omicidio in contrada Zai, accuse a giovane: è detenuto, ricorso in Cassazione

Gela. I pm della procura e i carabinieri, che hanno condotto le indagini, sono certi che il giovane Kevin Canotto abbia sparato per uccidere. E’ accusato di tentato omicidio, del porto dell’arma da fuoco usata, di stalking, lesioni e minacce. Lo scorso anno, fece fuoco contro un’abitazione di contrada Zai, colpendo anche due cani. Pare che i colpi per poco non raggiunsero una giovane, presente al momento dei fatti. A dicembre, i giudici del riesame hanno respinto il ricorso teso ad ottenere una misura diversa dalla detenzione in carcere. Sarà adesso la Cassazione ad esprimersi. La difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, si è infatti rivolta ai magistrati romani. L’udienza è fissata per fine mese. Secondo il legale, il giovane non sparò per uccidere. La vicenda ricostruita dagli investigatori è da collegare ad una relazione sentimentale interrotta e al tentativo dell’indagato di riallacciare i rapporti con l’ex fidanzata.