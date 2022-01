Tentato omicidio, udienza in Cassazione per Nocera: è detenuto, decisione sulla misura

Gela. E’ stata fissata l’udienza, in Cassazione, nel caso del sessantasettenne Giuseppe Nocera, accusato di tentato omicidio. Lo scorso settembre, fece fuoco, probabilmente usando una pistola, contro due ragazze. Una rimase ferita ad un braccio. Pare ci fosse stato un acceso diverbio e il sessantasettenne ha raccontato di aver sparato, per difendere il figlio, che sarebbe stato pesantemente minacciato dalle due ragazze. I giudici di Cassazione sono chiamati a pronunciarsi sul ricorso, presentato dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Cascino. Per il legale, non ci sono gli estremi che possano giustificare la detenzione in carcere, alla quale l’indagato è stato sottoposto. Il riesame, però, ha già respinto una prima istanza della difesa, ritenendo che anche le condizioni di salute sono compatibili con la detenzione. Nocera, anche al gip, spiegò di aver sparato, non per uccidere, ma solo per impaurire le ragazze. Avrebbe puntato in direzione dell’auto delle due e non si sarebbe accorto di averne colpita una, al braccio. Le giovani, dalla zona della stazione ferroviaria, riuscirono a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”.