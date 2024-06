Tentato omicidio a Borgo Manfria, verso le conclusioni delle parti: Palmieri rimase ferito

Gela. Il giudice dell’udienza preliminare Miriam D’Amore ha disposto uno stralcio tecnico per le posizioni degli imputati che non hanno ancora formalizzato l’eventuale rito abbreviato e al contempo ha accolto la produzione documentale presentata dalle difese. Per la vicenda del tentato omicidio di Borgo Manfria, in aula si tornerà la prossima settimana mentre a settembre sono previste le richieste della procura e le conclusioni delle difese. Sono davanti al gup, Giuseppe Pisano e il padre Orazio Pisano (attualmente detenuti), che avrebbero organizzato e poi eseguito il presunto piano per uccidere Carmelo Palmieri, rimasto ferito da colpi di arma da fuoco nella contrada rurale. Riuscì però a fuggire e a mettersi in salvo. Contestazioni vengono mosse inoltre ad Emanuele Pisano (fratello di Orazio), Giuseppe Vaccaro, Pericle Ignazio Pisano, Fabio Russello e Vincenzo Alberto Alabiso.