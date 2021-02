Terapia intensiva, manca la firma dell’Asp: Una Buona Idea, “Caltagirone va rimosso”

Gela. Come riportato da questa testata, le sorti della terapia intensiva, già finanziata da Eni, sono in mano al manager Asp Alessandro Caltagirone, che già entro gli ultimi mesi dello scorso anno avrebbe dovuto siglare la convenzione e far partire i lavori. I manager del cane a sei zampe attendono, ma a Palazzo di Città pezzi importanti della maggioranza del sindaco sono stanchi di aspettare, soprattutto in una fase così delicata dell’emergenza sanitaria. “Ringraziamo la società Eni per lo sforzo e l’impegno profusi, riteniamo però inaccettabile che tutto si blocchi per la mancanza di una apposita convenzione. È inutile ricordare l’importanza della terapia intensiva per il nostro nosocomio – dicono gli esponenti di “Una Buona Idea” – in particolar modo in questo periodo in cui stiamo lottando contro una pandemia che non dà tregua”. Il gruppo, che in giunta ha come riferimento il vicesindaco Terenziano Di Stefano e schiera all’assise civica i consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci, non intende più accettare ulteriori alibi burocratici e chiede addirittura la sostituzione dell’attuale manager Alessandro Caltagirone.