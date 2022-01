Terapia intensiva, sindaco e giunta: “Valutare soluzioni alternative al trasferimento”

“Stiamo parlando di pazienti intubati – affermano congiuntamente – in condizioni estremamente delicate e che, anche qualora il trasferimento dovesse avvenire in condizioni ottimali, sarebbero comunque a rischio lungo il tragitto in ambulanza o in elisoccorso. Comprendiamo la posizione di Asp, sappiamo che sono stati valutati i pro e i contro e che tutto dipende dal fatto che, di fronte ad una terapia intensiva da sospendere a causa della carenza di organico, si è dovuto propendere per quella che ha un numero inferiore di posti letto. Gela ne ha 8, Caltanissetta ne ha 20. Il nostro auspicio, però, è che si possano rapidamente valutare anche soluzioni alternative, ad esempio mediante il reperimento di personale medico e infermieristico proveniente da altre Asp e da altre province. Chiudere un modulo importante come quello di Gela riteniamo che debba essere l’ultima spiaggia. La priorità sono i pazienti, e questa emergenza va affrontata e risolta senza nuocere loro minimamente e senza creare disagi alle famiglie, già messe duramente alla prova dal fatto di non poter avere contatti con i propri cari. Non è una situazione facile per nessuno e continueremo ad interloquire con Asp con lo spirito collaborativo di sempre. Un augurio, infine, a tutto il personale del reparto, affinché possa guarire presto e tornare operativo”.