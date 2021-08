Terapia intensiva “vuota” ma un paziente è stato trasferito al centro covid-19 di Enna

In verità, la Terapia intensiva dell’ospedale del capoluogo sarebbe vuota mentre, quella della struttura di via Palazzi garantirebbe quattro posti letto lavorando con una riserva del 50 per cento rispetto al suo potenziale. Il trasferimento di un paziente niscemese avvenuto questa mattina, tramite ambulanza del 118, presso l’ospedale di Enna, confermerebbe la teoria che i posti di Terapia intensiva disponibili sarebbero appena quattro. Le organizzazioni sindacali di categoria, del resto, non hanno mai fatto mistero della carenza di anestesisti e, più in generale, del personale, tra le corsie dell’ospedale diretto dal palermitano Luciano Fiorella. Una condizione sfociata in servizi ridotti e, in questa circostanza, in una Terapia intensiva incapace di sfruttare il potenziale dichiarato al Gecos, piattaforma regionale di gestione dei posti letto.