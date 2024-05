“Terenziano è una persona perbene”, Conte sul palco: “Da noi un voto libero e non clientelare”

Di Paola ha attaccato il governo regionale “che non ha interesse per i cittadini e per il territorio”. M5s e il suo leader sono sulla scia dei temi di sempre. “Non siamo il partito dei pacchetti di voti e del clientelismo. Un diritto non può diventare un favore”, ha proseguito Conte. Il motto non cambia, “un voto libero, senza condizionamenti”. “Il clientelismo non darà soluzione alla crisi di questa città, non dà lavoro”, ha continuato Conte. Un manager che si occupi della disabilità, fino a 500mila euro in cinque anni per borse di studio ai più meritevoli, superare la crisi occupazionale e idrica, sono tutti aspetti del programma della coalizione citati da Conte. Il leader pentastellato, dal palco, ha voluto rispondere ad un no-vax che gli contestava le misure restrittive di quattro anni fa. “Se avessimo agito come dici tu – ha replicato al contestatore solitario – ci sarebbero stati milioni di morti e se hai votato Meloni ricorda che lei e Salvini, in quel periodo, invocavano restrizioni ancora maggiori”. Sul palco anche i candidati alle europee, compreso il consigliere comunale Virginia Farruggia. Amministrative ed europee, Conte, i grillini, la coalizione e le sette liste di Terenziano Di Stefano, cercheranno di strappare la vittoria.