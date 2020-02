“Termine 120 giorni non vincola progetti”, Liardi: “Stiamo lavorando anche su Orto Pasqualello”

Gela. Nessun vincolo dai centoventi giorni che, nei mesi scorsi, la Regione ha concesso all’amministrazione comunale per superare la tagliola del definanziamento dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud. Lo ripete l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi. “E’ un termine che non sta né i cielo né in terra. La scadenza per i progetti del Patto per il Sud è al 31 dicembre 2021 e i alcuni casi è fissata al 31 dicembre 2025 – dice – abbiamo depositato quattro progetti e stiamo lavorando su quelli che generano più difficoltà. “Una via tre piazze” ha l’esecutività e i tempi non dipendono più dal Comune. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e ora è in fase di validazione e verifica. Sullo stadio a Marchitello siamo in contatto con il Coni, che è stazione unica appaltante. Per quanto riguarda l’Orto Pasqualello, abbiamo lanciato un concorso di idee, in collaborazione con gli ordini degli architetti e degli ingegneri. E’ un progetto che necessita di essere adeguato e le procedure sono in corso”. Dalle parole dell’assessore emerge senza troppi dubbi che gli iter proseguiranno anche dopo la scadenza del termine “negoziato” con l’assessore Domenico Turano. L’amministrazione ha presentato ricorso contro il provvedimento di definanziamento e la stessa scelta è arrivata dai deputati regionali del Movimento cinque stelle. “Quella delibera della giunta regionale – aggiunge – è solo una proposta di definanziamento”.