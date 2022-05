Termovalorizzatore, Greco a Farruggia: “Nessuno può decidere da solo, neanche Eni”

Gela. “Nessuno può decidere da solo, neanche l’Eni. Voglio essere chiaro”. Il sindaco Lucio Greco ha risposto, in consiglio comunale, all’interrogazione della grillina Virginia Farruggia, che ha portato in aula la questione del termovalorizzatore, annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il consigliere ha confermato la posizione del Movimento cinquestelle. “Quando parliamo di un inceneritore, sulla base di quanto ha dichiarato il presidente Musumeci, noi siamo per il no a prescindere – ha detto – non ci sono impianti di quel tipo che non producano emissioni a danno del territorio. Dall’amministrazione comunale, per questo motivo, mi sarei aspettata un no a prescindere al progetto”. Il primo cittadino, la scorsa settimana, ha avuto un incontro con il presidente Ars Gianfranco Miccichè. Anche all’assise civica ha confermato di essere rimasto sorpreso dall’annuncio del governatore.