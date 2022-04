Termovalorizzatore, Greco ha riunito la giunta: possibile monotematico

Gela. In giornata, dovrebbe essere rilasciato un comunicato ufficiale, congiunto, del sindaco Lucio Greco e dell’intera giunta, oltre che del presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. Verrà definita la posizione dell’amministrazione comunale sul progetto del termovalorizzatore, ieri annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Questa mattina, in maniera urgente, Greco ha convocato gli assessori e Sammito. Non è da escludere che il presidente dell’assise civica, passando da una riunione dei capigruppo, possa proporre un consiglio monotematico, proprio sul tema del termovalorizzatore. “E’ giusto che la valutazione venga effettuata in un incontro pubblico, con l’intero consiglio – dice Sammito – soprattutto, coinvolgendo esperti e tecnici, per delineare i pro e i contro di un progetto di questo tipo”. Il sindaco ha voluto avere un confronto con tutti gli assessori e con il presidente Sammito. A breve, sarà comunicata la posizione dell’amministrazione comunale, che probabilmente non era stata informata del fatto che la città rientrasse tra le opzioni sul tavolo per l’impianto. Da quanto emerge, in maniera ancora assai generica, non pare ci sia un no a prescindere.