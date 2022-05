Termovalorizzatore: la parola ai cittadini

Gela. Si continua a parlare di termovalorizzatori. Nelle scorse settimane abbiamo ascoltato i pareri contrastanti di politici ed esponenti locali e i cittadini sembrano aver preso lentamente coscienza di cosa sia concretamente un termovalorizzatore . I dubbi sembrano via via scemare e la presa di posizione da una o dall’altra parte non tarda ad arrivare. In molti sperano che le nuove tecnologie bastino per attenuare l’impatto eco ambientale che potrebbe colpire un territorio già gravemente segnato dall’industrializzazione degli anni 50.

“ Con il termovalorizzatore si creerebbero non solo posti di lavoro ma anche la possibilità di avere una città più pulita- hanno dichiarato i cittadini- è solo cattiva volontà politica se non riusciaMo a ripartire,sotto nessun punto di vista.”