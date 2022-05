Termovalorizzatore, tavolo maggioranza “congelato”: pochi presenti e niente confronto

Gela. I numeri in consiglio comunale, questa sera, hanno subito posto un limite netto alla maggioranza del sindaco, che non è riuscita a far passare il prelievo dell’atto sulle partecipate. Il numero legale non ha retto e domani si tornerà in aula, in teoria anche per valutare il regolamento sugli immobili abusivi. Gli auspici, comunque, non erano stati così favorevoli. Solo poche ore prima, il tavolo convocato dal sindaco Lucio Greco, aperto a tutta la maggioranza per valutare la questione dell’impianto per i rifiuti voluto dalla Regione, ha fatto registrare poche presenze. Gli alleati hanno risposto in maniera decisamente tiepida. Al tavolo, si sono visti soprattutto i civici, l’indipendente Luigi Di Dio, il consigliere della Nuova Dc Vincenzo Cascino e quello dell’Udc Salvatore Incardona. L’avvocato Greco, con presenze ridotte al minimo, ha preferito congelare il dibattito su quello che Musumeci ha definito “termovalorizzatore”, smentito a stretto giro dagli imprenditori che hanno proposto il progetto.