Terremoto Pd, Ascia lascia il gruppo consiliare. “Non condivido più le scelte del partito”

Un terremoto in casa democratica, visto che Ascia sembrava tra i principali riferimenti della linea politica del segretario provinciale Peppe Di Cristina. Ascia ha detto di non condividere più le scelte fatte dal partito. Per i dem si apre un caso, che rischia di aprire un buco politico enorme. Per l’amministrazione comunale, invece, potrebbe arrivare un sostegno inatteso.