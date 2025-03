Terreni insaturi dell’area Eni, Comune ha rilasciato i pareri per la messa in sicurezza e la bonifica

Gela. E’ tra i target più importanti nei processi di bonifica che Eni deve mettere in campo sul territorio, per le aree che nel tempo sono state usate a fini produttivi. L’iter per la messa in sicurezza e la bonifica dei terreni insaturi si presenta molto complesso e sono vari i tavoli istituzionali attivati, a partire da quello ministeriale. Questa mattina, dopo circa due anni di stasi, l’amministrazione comunale ha rilasciato i pareri richiesti all’ente municipale. Si è tenuta una conferenza di servizi, in presenza, tra gli altri, proprio dei tecnici comunali e di quelli del Libero Consorzio di Caltanissetta. Il sindaco Di Stefano ha voluto che le procedure, per quanto concerne gli oneri in capo a Palazzo di Città, venissero definite e completate. Sono stati rilasciati i pareri per due iter, attualmente in essere. Il sindaco e il riferimento del settore ambiente, l’architetto Santi Nicoletti, hanno formalizzato i pareri, con esito favorevole. Dagli accertamenti condotti in queste settimane, effettivamente è stato appurato che l’ente comunale non aveva ancora adempiuto. Il primo cittadino ha partecipato alla fase di definizione e stesura dei pareri richiesti, insieme allo stesso Nicoletti e agli uffici comunali.