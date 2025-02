Terreni insaturi dell’area Eni, Ministero avvia la conferenza di servizi per i progetti

Gela. La documentazione necessaria e le istanze di raffineria Eni sono state prese in esame dagli uffici ministeriali. La direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell’ambiente ha indetto la conferenza di servizi decisoria per approfondire i progetti di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi dell’area del sito industriale di proprietà Eni. Sono stati allegati inoltre gli atti che concernono il procedimento per l’approvazione del progetto operativo di bonifica, di messa in sicurezza operativa e permanente delle aree che ricadono nel sito di interesse nazionale. L’iter è spesso molto lungo e complesso. Le richieste avanzate dalla multinazionale, per il procedimento in essere, risalgono a due anni fa. Sui terreni insaturi ci sono state verifiche ministeriali, nel corso di altre procedure per le autorizzazioni. La comunicazione di avvio della conferenza di servizi è stata inoltrata a tutte le autorità competenti e agli enti del territorio. Quello delle bonifiche delle aree industriali di Eni è un capitolo che spesso ha fatto discutere. Di recente, è arrivata una decisione di assoluzione per manager e riferimenti tecnici della multinazionale, accusati di omissioni su questo versante.