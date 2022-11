Terribile morte di Pisano, disposti accertamenti: “Era in gamba e sul lavoro migliorava sempre”

Mantova. E’ enorme il dolore per la morte del trentaquattrenne gelese Alberto Pisano, che domenica sera ha perso la vita a causa di un incidente stradale, a Santa Croce di Sermide, in provincia di Mantova. Fatale si è rivelato l’impatto con un camion. Per lui, il decesso sarebbe arrivato subito dopo il violento scontro. Gli inquirenti hanno avviato verifiche e probabilmente sarà disposto l’esame autoptico. Tra i colleghi di lavoro dell’azienda Cipi c’è dolore e incredulità. Il trentaquattrenne viveva in un’abitazione, messa a disposizione dalla società. Insieme a lui, altri due colleghi di lavoro. “Un ragazzo in gamba, pieno di buona volontà e pronto al miglioramento di carriera, cioè a diventare responsabile di cantiere. Siamo distrutti, non ci sono parole per descrivere il nostro dolore”, ha detto uno dei colleghi intervistato dalla “Gazzetta di Mantova”. Da Gela, sono arrivati i familiari, segnati dal dramma. I funerali si terranno in città, dopo che la salma sarà restituita alla famiglia, già avvolta dall dolore di una morte che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Insieme agli altri dipendenti dell’azienda, stava lavorando nelle manutenzioni della centrale A2A di Sermide e aveva già prestato servizio nel sito Versalis di Mantova.