Terribile schianto sulla Gela-Catania, morta Angela Attardi: aveva 41 anni

Caltagirone. E’ morta sul colpo, in un terribile schianto stradale. La quarantunenne gelese Angela Attardi era a bordo di una Fiat Brava, a quanto pare insieme a due fratelli. L’auto però avrebbe finito la corsa fuori strada, lungo un tratto della Gela-Catania, nei pressi di Caltagirone. La donna sarebbe stata sbalzata via, finendo in una scarpata. Per lei non c’è stato niente da fare. I due feriti, invece, sono stati trasferiti all’ospedale di Caltagirone, ma non sono in pericolo di vita.