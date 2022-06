Terza tappa del regionale di motocross, in classifica Samuele Zappietro è adesso secondo

Sul crossodromo aretuseo Samuele Zappietro si è reso protagonista sil dalle qualifiche, siglando il secondo miglior tempo sul giro ad appena 40 millesimi dal primo. In gara uno ha chiuso in quarta posizione mentre, in gara due, nella piazza d’onore dopo avere guidato il gruppo per diverse tornate.

“Sono contento a metà – commenta Samuele Zappietro – perché avevo il passo per vincere. In gara due ero riuscito a scattare davanti a tutti ma, a causa di un malessere, sono stato costretto a cedere la posizione. Sotto la bandiera a scacchi sono comunque transitato in seconda posizione e quindi – conclude – essere 3 assoluto di giornata”. La gara si è svolta a porte pubbliche causa una prescrizione della questura locale. L’ingresso al crossodromo è stato consentito solo ai piloti, tecnici ed accompagnatori.