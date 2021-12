Terzo ko di fila per il Gela FC, il Mazzarrone vince 2-0 con l’uomo in più

Gela. Terza sconfitta consecutiva per il Gela FC, che vede andare in fuga la capolista Mazzarrone. Lo 0-2 non rende giustizia alla squadra di Evola, che ha giocato un tempo intero in dieci uomini per l’espulsionedi Tomaino per doppia ammonizione. Gli ospiti sono apparsi più smaliziati e concreti dei giovani gialloneri, cui difetta l’esperienza.

Già dopo appena un minuto Pizzardi deve salvare con i piedi sull’angolo di Gambino. La partita sembra equilibrata ma sono tre episodi ad incidere nel primo tempo. Al 37’ Ascia su punizione coglie la traversa con Parlabene immobile. Al 41’ Provenzano, sempre su calcio diretto, trova invece l’incrocio per il vantaggio del Mazzarrone. Il Gela FC potrebbe pareggiare dopo due minuti con Campanaro di testa sugli sviluppi di un angolo ma al 44’ Tomaino commette fallo e prende il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci.

Con un uomo in meno nella ripresa al Mazzarrone basta mettersi dietro e ripartire in contropiede per rendersi pericolosi, come al 3’ con Nora che sfiora lo 0-2, o al 10’ con Bonaccorsi, che trova uno strepitoso Pizzardi. I gialloneri protestano per un presunto fallo di Diamè al 18’. Evola manda in campo Gradito e Ferlito ma la situazione non cambia. Al 33’ il neo entrato Maiorana con un lob beffa ancora Pizzardi. La giornata storta si chiude con la punizione di Ascia che al 42’ si spegne di poco fuori. A fine partita nervi tesi per Fabio Campanaro, insultato dai tifosi del Mazzarrone per tutta la partita, che tenta anche un faccia a faccia bloccato a stento dai compagni.