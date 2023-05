Terzo posto finale per la Nuova Città di Gela

Gela. Finisce qui il campionato di Promozione di basket. La Nuova Città di Gela non riesce a centrare il secondo posto nella trasferta a Noto perdendo per 76-70. I gialloneri concludono il campionato al terzo posto in classifica dopo una gara equilibrata.

“È stato un bel campionato che ci ha visto protagonisti nella prima parte – afferma il :irettore sportivo Silvio Cavallo – peccato per i gravi infortuni di giocatori importanti che non ci hanno permesso di lottare per la promozione finale. Un grazie particolare al presidente Marco Scerra per il suo prezioso sostegno e contributo”.