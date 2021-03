Tes chiese gli atti per appalto Eurotec: Tar, “legittimo diniego di Raffineria”

“Rispetto a un’attività interamente privatistica non sussiste quindi: i) alcun procedimento amministrativo (o, comunque attività pubblicistica); ii) alcun diritto di accesso agli atti; iii) alcuna giurisdizione amministrativa. Segnatamente – scrivono i giudici – nel caso in esame, per effetto di una decisione della Commissione europea, dal 2011, la produzione del petrolio non è più settore speciale. Conseguentemente, l’appalto sotteso alla istanza di accesso (id est: lavori di smontaggio e rottamazione di alcuni impianti di produzione della raffineria) non rientra più nel regime degli appalti pubblici”. La proprietà di Tes, che operava come subappaltatore, per i giudici non era legittimata a chiedere l’accesso agli atti.